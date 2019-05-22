В Львовской области создали три экообъекта

Природно-заповедный фонд Львовщины пополнился тремя новыми объектами местного значения.

Природно-заповедный фонд Львовщины пополнился тремя новыми объектами местного значения – двумя памятниками природы «Экопарк студенческий» (0,3434 га) и «Парк Короля Даниила» (0,2237 га) и ботаническим заказником «Дворцовский»(63,9 га).

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Соответствующее решение приняли на сессии Львовского областного совета. В частности, на территории Сокальского ГЛГП «Галсельлес» создан ботанический заканик местного значения «Дворцовский» с целью сохранения и воспроизводства уникальных фитоценозов редких и исчезающих видов местной флоры, поддержания биоразнообразие региона, охраны полесских морено-зандрових и долинных ландшафтов лесных экосистем без изъятия земель у землепользователя. Заповедная территория является одним из ареалов распространения шафрана Гейфеля, который занесен в Красную книгу Украины, передает пресс-служба Львовского облсовета.

Дендрологический парк местного значения «Экопарк студенческий» создан на территории Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко (территорий без изъятия у землепользователя) с целью сохранения и изучения в специально созданных условиях различных видов деревьев и кустарников и их композиций для наиболее эффективного научного, культурного, рекреационного и иного использования. На территории, отведенной под дендрологический парк местного значения «Экопарк студенческий» произрастает более 75 видов флоры, из них: 18 видов деревьев и кустов, остальные – травянистые растения.

Парк-памятник садово-паркового искусства в центральной части города Судовая Вишня – важный садово-парковый объект, который требует сохранения и восстановления. Объект имеет историческое, композиционное и рекреационное значение не только для города, но и для природно-заповедного фонда Львовской области.