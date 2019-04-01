В Карпатах пытались сжечь известное нарциссовое поле

Относительно цветов, то, по информации специалистов заповедника, луковицы и сами нарциссы не пострадали, поскольку они еще находятся в земле.

Неизвестные поджигатели травы сожгли нарциссовое поле, которое считалось популярной туристической локацией. Читайте такжеНа Сумщине выловили полкилометра браконьерских сеток (видео) Злоумышленники подожгли долину нарциссов вчера, 31 марта, сообщает ГСЧС. Относительно цветов, то, по информации специалистов заповедника, луковицы и сами нарциссы не пострадали, поскольку они еще находятся в земле. Карпатский биосферный заповедник Нарциссовое поле под Хустом на протяжении нескольких лет считается одним самых популярных локаций среди туристов в летнее и весеннее время.

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