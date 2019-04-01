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В Карпатах пытались сжечь известное нарциссовое поле

17:16, 01 апреля 2019
Природные ресурсы
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Злоумышленники подожгли долину нарциссов вчера / КП

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Злоумышленники подожгли долину нарциссов вчера, 31 марта, сообщает ГСЧС.

Относительно цветов, то, по информации специалистов заповедника, луковицы и сами нарциссы не пострадали, поскольку они еще находятся в земле.

Карпатский биосферный заповедник Нарциссовое поле под Хустом на протяжении нескольких лет считается одним самых популярных локаций среди туристов в летнее и весеннее время.

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Теги: #Долина нарциссов