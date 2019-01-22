Флешмоб #10YearChallenge в экологии: что потеряла планета за 10 лет (видео)

Экологи запустили свой челендж - как изменилась планета за последнее десятилетие.

Флешмоб #10YearChallenge набирает обороты во всем мире. Фото знаменитостей, которые приняли в нем участие, уже видели все.

Но есть не такие веселые изменения, которые произошли за эти 10 лет. Экологи запустили свой челендж - как изменилась планета за последнее десятилетие. На это действительно больно смотреть.

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10 лет - не такой большой промежуток, но за это время некоторые уголки планеты изменились до неузнаваемости. На снимках видно, какой вред принесли глобальное потепление, засорение океанов и вырубка лесов. За 10 лет навсегда исчезло немало видов животных.

Экологи отмечают, что своей версией флешмоба #10YearChallenge решили привлечь внимание к глобальным проблемам природы. Ведь всего за 10 лет произошли непоправимые изменения. Поэтому страшно даже представить, что будет еще через десятилетие.