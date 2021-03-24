В Австралии тысячи пауков, спасаясь от наводнения, заползают в жилые дома.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Спасаясь от сильного наводнения, они тысячами оказываются в жилых домах. Местные в соцсетях делятся видео из собственных жилищ, где полно пауков, а также показывают, что вода ими просто кишит.
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Люди говорят, что в дома также заползают змеи, которые отчаянно ищут сушу. Поэтому австралийцы дома сейчас максимально осторожны.
Наводнение в стране началось на прошлой неделе. С тех пор из пострадавших регионов эвакуировали 20 тысяч жителей.
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