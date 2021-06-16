Выброшенные маски вредят животным и медленно отравляют природу.

Пандемия COVID усугубила глобальную проблему пластиковых отходов. В мире ежедневно используется 7 миллиардов одноразовых масок, которые попадают в окружающую среду и вредят природе.

Об этом говорится в статье итальянского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF). Отмечается, что только в ЕС ежедневно используют около 900 миллионов масок. Так как они сделаны из композитного пластика и потенциально заражены, их невозможно отправить на обычную переработку.

Неправильное обращение с этими отходами наносит страшный вред окружающей среде. Маска со временем распадается на микроволокна, которые могут накапливать и выделять токсичные химические вещества.

Кроме того, от масок страдают животные. Экологи не раз замечали рыб, земноводных, морских млекопитающих и птиц, которые проглотили плавающие в воде маски или запутались в их резинках.

В 2019 году в мире было произведено 368 миллионов тонн пластика, а после начала пандемии ситуация лишь ухудшилась. Как отмечают экоактивисты, проблема заключается не только в масках, но и в изменении привычек людей.

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Так, если до пандемии потребление фасованных продуктов оценивалось в 40-45% по сравнению с оптовыми, то во время пандемии оно достигло 60%. Локдауны также стимулировали онлайн-продажи и вызвали всплеск популярности сервисов по доставке еды. Все это требует одноразовых упаковок. Даже в кафе и ресторанах нормой стала одноразовая посуда.

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Автор: Дмитрий Захаров