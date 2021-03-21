Возрождение лесов на планете является верным путем к восстановлению человека после пандемии и к более «зеленому» будущему.
Об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим вопросам Лю Чжэньминь, выступая в ходе виртуального заседания, посвященного Международному дню лесов, сообщает ресурс «Новости ООН».
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По словам Чжэньминя, леса сыграли огромную роль в спасении людей от COVID-19.
Замгенсека напомнил, что леса и зеленые насаждения предотвращают эрозию и потерю почв и смягчают последствия изменения климата.
«Они обеспечивают людей топливом и продовольствием. Для многих леса являются важным источником дохода. В период пандемии именно леса позволили обеспечить население всем необходимым: они стали исходным материалом для производства масок, этанола для антисептиков, бумажных полотенец, мыла и других предметов санитарии», - отметил он.
К тому же, сказал Чжэньминь, в период изоляции леса и парки стали местом, где можно было безопасно гулять и заниматься спортом, соблюдая при этом необходимую дистанцию.
«Именно здоровые леса при грамотном управлении ими могут стать своего рода естественным буфером против зоонозных заболеваний и новых пандемий», - считает он.
Тем не менее, подчеркнул он, несмотря на их очевидную важность, леса по-прежнему находятся в опасности. Так, за последние три десятилетия темпы обезлесения Земли замедлились, однако, несмотря на это, с 1990 года было утрачено около 420 млн га леса. Сокращение площади лесов ведет к исчезновению многих диких видов флоры и фауны.
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Заместитель Генерального секретаря отметил, что ежегодно семь миллионов гектаров лесных покровов вырубают для нужд сельского хозяйства, под пастбища, заводы и фабрики и под новые жилые застройки.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), сегодня леса занимают 4,06 млрд га – то есть 31 процент суши. Более половины всех лесов мира приходится на пять стран: Российскую Федерацию, Бразилию, Канаду, США и Китай.
Как сообщают эксперты Всемирного фонда дикой природы, в России осталось 247 млн га первозданных лесов, которые не были затронуты человеческой деятельностью. Но они исчезают со скоростью более 1,6 млн га в год, и эта скорость стремительно растет.
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