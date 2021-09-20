Люди заметили раненого зверя в селе Ничеговка.

На Волыни организовали настоящую спецоперацию для спасения лосенка.

Люди заметили раненого зверя в селе Ничеговка и сразу вызвали полицию, потому что сначала подумали, что в животное стреляли, сообщает полиция Волынской области.

Оказалось, что лосенок (а ему примерно 7 месяцев) выбежал из леса в село и, перепрыгивая через высокую ограду, наткнулся на ее острый стержень.

Местные попросили приехать ветеринара из другого населенного пункта за 40 километров.

Прямо на месте инцидента ветеринар в полевых условиях провел операцию.

"Животное порезало себе мышцы, перепрыгивая через ограждение, также была проникающая рана в брюшную и грудную полости, был поврежден желудок. Все это мы обработали, продезинфицировали, зашили", - рассказал врач.

После этого животное положили в автомобиль и отправили в охотничье угодье на реабилитацию.

"Сейчас жизни маленькой лосицы угрозы нет, она даже становится на ноги, однако находится под пристальным наблюдением", - рассказал местный егерь.

Как сообщал УНИАН, недавно на Волыни спасателям пришлось высвобождать коня, который попал копытом в отверстие между рельсовыми путями и бетонной плитой железнодорожного переезда в городе Рожище.

Автор: Олег Давыгора