Чернобровая мышиная тимелия – небольшая птица из отряда воробьинообразных.

На индонезийском острове Борнео местным жителям удалось поймать и сфотографировать чернобровую мышиную тимелию – эта редкая птица не попадалась на глаза ученым с 1840 года.

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Об этом сообщает N+1, ссылаясь на статью BirdingASIA. На протяжении почти двух сотен лет единственным доказательством существования вида оставался оставался экземпляр из музейной коллекции нидерландском Лейдене. Его добыли на Борнео в период между 1843 и 1848 годами, во время экспедиции под руководством немецкого геолога Карла Шванера.

Отмечается, что ни одна азиатская птица не оставалась «потерянной» так долго. Некоторые орнитологи полагали, что этот вид уже вымер.

Чернобровая мышиная тимелия – небольшая птица из отряда воробьинообразных, которая окрашена в серые и коричневые тона и отличается утолщенным клювом и идущей через глаз черной маской.

К настоящему моменту равнинные леса на юго-востоке Борнео, где была обнаружена загадочная птица, сильно пострадали от вырубки и пожаров. Это значит, что вид может быть очень редким.

Ученые планируют отправиться в места обитания птицы после снятия коронавирусных ограничений, чтобы выяснить примерную численность вида, его распространение и природоохранный статус.

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Автор: УНИАН