В компании "Метинвест" утверждают, что качество конструкции контролировали 45 стран и организаций.

Новое укрытие, установка которого над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции началась в 2016 и завершилась в 2019 году, может прослужить по крайней мере еще 100 лет.

Об этом рассказали итальянские специалисты компании Metinvest Europe, сообщает "5 канал".

Они утверждают, что метал "Азовстали", из которого сделано укрытие, очень высокого качества и сможет выстоять без коррозии на протяжении века. Об этом заявляют и их украинские коллеги.

Читайте такжеПосле установки "Укрытия-2" на ЧАЭС уровень радиации снизился более чем в 10 раз - представитель ЕБРРПо словам директора по маркетингу группы "Метинвест" Романа Курашева, 100 лет для металла - долгий срок службы, его коррозионные свойства должны были обеспечивать весь срок эксплуатации объекта. Для этого сталь выплавляли под очень строгим контролем, обеспечивалось достижение определения химических элементов, которые гарантировали именно такой срок эксплуатации.

Как рассказал директор Metinvest Europe Роберто Ре, конечный продукт был достаточно совершенным с точки зрения химического состава, однако, кроме того, готовый лист должен был пройти нормализацию, интенсивные испытания на удар и испытания ультразвуковым методом.

Роман Курашев также отметил, что слябы, произведенные на комбинате "Азовсталь", отправлялись в Италию.

"Там перекатывались на заводе "Тремитал" - и после этого проходили специальную термообработку", - добавил Курашев.

По словам экспертов, это означает, что новое укрытие для энергоблока ЧАЭС сможет обезопасить население от радиоактивного излучения и сейчас, и в будущем. В компании "Метинвест" также утверждают, что качество изготовления и установки конструкции на ЧАЭС контролировали 45 стран и организаций.

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Автор: Иван Бойко