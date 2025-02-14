Раффлезия Арнольда невероятно трудно выращивать из-за специфических требований к окружающей среде.

Растения являются одним из самых древних и крупных организмов на Земле. При этом самый большой цветок в мире не скрыт от людей, а находится на довольно видном месте, пишет IFLScience.

Отмечается, что Раффлезия Арнольда известна как трупный цветок. Несмотря на свою красоту в период цветения, он источает резкий аромат, который напоминает запах гниющей плоти.

Своим зловонием Раффлезия Арнольда привлекает насекомых, которые хотят полакомиться мясом. Именно они и опыляют цветок, способствуя его распространению.

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В издании поделились, что этот цветок является паразитом и растет на корнях или стеблях других растений. У него нет листьев, стеблей и корней.

Раффлезия Арнольда распускается в виде цветка шириной около одного метра и весом около 9 килограммов. Большую часть своей жизни он проводит едва заметно, так как все питательные вещества цветок получает от лозы-хозяина.

В издании рассказали, что бутоны цветка сначала появляются в виде коричневых шариков, напоминающих капусту, и постепенно раскрываются, обнажая большой красный цветок.

Некоторые виды цветков рода Раффлезия находятся под угрозой исчезновения из-за экотуризма и сбора урожая. Их специфические требования к окружающей среде привело к тому, что даже известные ботанические сады с трудом справляются с культивированием этих видов.

Первый случай успешного выращивания Раффлезии Арнольда был достигнут ботаником из Богорского ботанического сада на острове Ява Софи Мурсидавати.

"Я не думаю, что кто-то хотел работать с Раффлезией из-за трудностей. Все говорили мне, что это невозможно", - сказала она в интервью National Geographic.

Другие необычные растения

Ранееученые приблизились к разгадке тайны, как цветочным растениям Антарктики удается выживать в экстремальных условиях. Установлено, что бактерии влияют на количество органических соединений в середине цветов.

Кроме того, биолог рассказал про самое охраняемое дерево в мире. Отмечается, что сосна Воллемия благородная принадлежит к семейству араукариевых, возраст которого составляет 200 миллионов лет.

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