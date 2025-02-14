Установлено, что бактерии влияют на количество органических соединений в середине цветов.

Ученые приблизились к разгадке тайны, как цветочным растениям Антарктики удается выживать в экстремальных условиях.

"Речь идет о проекте "Исследование роли эндофитных бактерий в повышении адаптивности антарктических сосудистых растений", которым руководила украинский биолог и полярница Евгения Прекрасная при поддержке EURIZON Fellowship", - сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

По словам ученых, в Антарктике есть два вида цветковых (сосудистых) растений: щучник антарктический и жемчужница. Они выживают и распространяются в условиях низких температур и значительного ультрафиолетового излучения. Ученых заинтересовало, какую роль в выживании растений играют бактерии, обитающие внутри них.

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В частности, ученые определили наборы генетической информации (геномы) некоторых таких антарктических бактерий и обнаружили гены, которые способствуют уменьшению стресса, синтезу фитогормонов, а также улучшению питания растений.

По словам Прекрасной, ученым удалось выяснить, что часто эти симбиотические бактерии улучшают состояние растений при более низких, более стрессовых температурах. При некоторых условиях бактерии активизировали гены, способствующие росту растений, например, синтезу трегалозы или триптофана. Происходит этот процесс непосредственно внутри растений.

"Более того, бактерии влияют на количество вторичных метаболитов внутри растений - фенолов, флавоноидов или гликозидов (органические соединения - УНИАН), которые имеют антиоксидантную функцию и так помогают растению преодолевать стресс", - рассказали ученые.

Также установлено, что некоторые симбиотические бактерии влияют на функционирование фотосинтетического аппарата растений.

Ученые отмечают, что это исследование сделало научное сообщество ближе к открытию "суперсилы" антарктических растений, которую в будущем можно будет использовать в интересах человечества.

Как писал УНИАН, внутреннее ядро Земли структурно меняется, что влияет на продолжительность суток. Выводы, сделанные сотрудниками Университета Южной Калифорнии, оказались неожиданными даже для ученых. Самая вероятная часть открытия - взаимодействие внутреннего и внешнего ядер планеты. В частности, установлено, что поверхность внутреннего ядра Земли претерпевает структурные изменения, и является не полностью твердой.

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