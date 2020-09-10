Эколог предупредила, что ожидать снежные и морозные зимы в широте, где находится украинская столица, не стоит.

Климатические границы природных зон смещаются на север, поэтому в будущем в Киеве будет степной климат, характерный ныне для южной части Украины.

Читайте такжеУченые предсказали катастрофическую жаруОб этом в интервью УНИАН рассказала президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

По ее словам, помимо повышения среднегодовой температуры, будут изменения природного биологического разнообразия.

"Ожидать снежные и морозные зимы в широте, где находится украинская столица, крайне оптимистично... Возвращение в наши широты зимы, какой она была десяток лет назад – это маловероятный прогноз", - отметила она.

Эколог сообщила, что считается, что сильная засуха - это событие, которое наступает раз в сто лет. Но в Украине засухи происходят уже раз в два-три года. Ожидается, что к 2070 году частота засух, как минимум, удвоится.

Цыганок подчеркнула, что между экспертами и учеными идут оживленные дискуссии, можно ли притормозить изменения климата.

"Но в любом случае к ним точно надо адаптироваться уже сегодня", - отметила специалист.

Новости по теме:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Ирина Петренко