Эксперт считает, что сами избиратели должны фильтровать кандидатов на предмет их внимания к экологии.

Использование экологической тематики в политических целях накануне местных выборов существенно возросло и зачастую оно имеет манипулятивный характер.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила экоактивист, координатор движения Earth Day Ukraine Марина Бай.

«Используется (тема экологии - УНИАН) и чрезвычайно активно. Как и всё, на что обращают внимание прямо перед выборами, тема экологии под собой не часто имеет конструктивное основание. Это отличный бонус к политической программе, который помогает увеличить количество лояльных избирателей без предложения конкретных шагов. На этом чрезвычайно легко манипулировать, легко запугивать последствиями экологических катастроф», - сказала она.

Также Бай сообщила, что часто спекуляция на теме экологии накануне выборов ничем конкретным не заканчивается.

«Есть те, кто действительно приходят делать что-то для местной громады. Они обычно знают проблемы места, где баллотируются. Но, к сожалению, на разговорах часто все заканчивается. Но это не всегда и по вине тех, кто может и хотел бы что-то изменить, просто трудно бороться с системой", - сказала она.

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Также Бай считает, что сами избиратели должны фильтровать кандидатов на предмет их внимания к экологии.

«Избиратели знают проблемы, требующие решения. Спрашивайте у своего будущего избранника о том, как он собирается это решать. Если имеет четкий или более-менее четкий план, то он хотя бы думал об этом. Если ответы сводятся к обобщениям типа "это очень важно, сердце болит, мы будем бороться", то явно о вопросах слышит впервые. Читайте программу. Идущий с экологическими инициативами укажет их», - сказала Бай.

Как сообщал УНИАН, в сентябре профессиональная ассоциация экологов Украины призвала политиков прекратить предвыборные манипуляции на тему защиты окружающей среды, поскольку они дискриминируют сам институт гражданского общества и возможности для устойчивого развития страны в целом.

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Автор: УНИАН