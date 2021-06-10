В экопарке предполагают, что малыш потерялся в то время, когда его мама пошла пастись.

В Харьковской области неравнодушные люди спасли одинокую маленькую косулю.

Как сообщается в сюжете ТСН, изрядно напуганного детеныша косули нашли прямо на обочине оживленной трассы. Животное привезли в местный экопарк.

Там предполагают, что малыш потерялся в то время, когда его мама пошла пастись. А на дороге беззащитного детеныша ждала опасность.

На первый взгляд, говорят специалисты, малышу чуть больше двух недель. Он хорошо чувствует себя и без травм. Теперь косулю будут откармливать молоком, а вот в дикую природу вероятно не вернут.

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Автор: Александр Топчий