Угощали слона тем, что он любит больше всего - бананами, грушами, дынями, свеклой и хлебом.

Харьковский зоопарк показал, как отметил День рождения своего любимца. Азиатскому слону по имени Аун исполнилось 23 года.

Читайте такжеВ зоопарке Роттердама родился детеныш черного носорога (видео)В зоопарк Харькова он попал с голландского зверинца, когда был еще 5-летним слоником. Для большого мальчика подготовили особый сюрприз. С картонных коробок, наполненных разнообразными лакомствами, создали интернациональный торт, ярусы которого представляли собой флаги Голландии, откуда Аун родом, и Украины, которая стала его домом.

Угощали слона тем, что он любит больше всего - бананами, грушами, дынями, свеклой и хлебом. С вкусным подарком именинник справился за считанные минуты.

"В зоопарк великан прибыл в апреле 2002 года в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков по сохранению и разведению редких видов животных из Эмменского зоопарка, где родился. В этом зоопарке существует традиция называть всех слонов бирманскими именами. Имя Аун Нейн Лей в переводе означает «Рожденный победитель». Своеобразной победой можно считать и само рождение Ауна, которое стало знаковым. Ведь в европейских зоопарках это был первый случай рождения слона в стаде без вмешательства людей", - говорится в сообщении на сайте зоопарка.

В праздничном настроении пребывал и именинник. Пока шли последние приготовления подарка, Аун с интересом ждал своего выхода в вольер. И как только оказался в нем, направился к торту.

"Эстетической красотой долго не наслаждался – торт разрушил и сразу перешел к дегустации. Особенно по вкусу имениннику пришлись дыни, бананы, груши и хлеб. Их слон съел в первую очередь, затем проверил, не осталось ли этих вкусностей в коробках, и только тогда перешел к другому угощению", - сообщили в зоопарке.

Аун Нейн Лей относится к азиатским слонам. Ареал их обитания – полуостров Индостан, Шри-Ланка, Индокитай и острова Юго-Восточной Азии, Суматра. В высоту эти слоны достигают 2,5-3,3 метров. Вес составляет 2,7-5,5 тонн. Бывает и до 7 тонн. Продолжительность жизни – до 50 лет.

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Автор: УНИАН