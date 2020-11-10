Харьковский зоопарк отметил день рождения своего любимца  фото zoo.kharkov.ua

Харьковский зоопарк показал, как отметил День рождения своего любимца. Азиатскому слону по имени Аун исполнилось 23 года.

Читайте такжеВ зоопарке Роттердама родился детеныш черного носорога (видео)В зоопарк Харькова он попал с голландского зверинца, когда был еще 5-летним слоником. Для большого мальчика подготовили особый сюрприз. С картонных коробок, наполненных разнообразными лакомствами, создали интернациональный торт, ярусы которого представляли собой флаги Голландии, откуда Аун родом, и Украины, которая стала его домом.

Угощали слона тем, что он любит больше всего - бананами, грушами, дынями, свеклой и хлебом. С вкусным подарком именинник справился за считанные минуты.

"В зоопарк великан прибыл в апреле 2002 года в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков по сохранению и разведению редких видов животных из Эмменского зоопарка, где родился. В этом зоопарке существует традиция называть всех слонов бирманскими именами. Имя Аун Нейн Лей в переводе означает «Рожденный победитель». Своеобразной победой можно считать и само рождение Ауна, которое стало знаковым. Ведь в европейских зоопарках это был первый случай рождения слона в стаде без вмешательства людей", - говорится в сообщении на сайте зоопарка.  

В праздничном настроении пребывал и именинник. Пока шли последние приготовления подарка, Аун с интересом ждал своего выхода в вольер. И как только оказался в нем, направился к торту.

"Эстетической красотой долго не наслаждался – торт разрушил и сразу перешел к дегустации. Особенно по вкусу имениннику пришлись дыни, бананы, груши и хлеб. Их слон съел в первую очередь, затем проверил, не осталось ли этих вкусностей в коробках, и только тогда перешел к другому угощению", - сообщили в зоопарке.

Аун Нейн Лей относится к азиатским слонам. Ареал их обитания – полуостров Индостан, Шри-Ланка, Индокитай и острова Юго-Восточной Азии, Суматра. В высоту эти слоны достигают 2,5-3,3 метров. Вес составляет 2,7-5,5 тонн. Бывает и до 7 тонн. Продолжительность жизни – до 50 лет.

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Автор: УНИАН