Под Харьковом в реке – "пробки" из-за выброшенного мусора (видео)

Экологи объясняют, что пробки из мусора образовались из-за низкого уровня воды, это грозит вымиранию реки.

В реке села Жихор Харьковской области из-за регулярного вывоза мусора образовался целый остров из отходов.

Об этом говорится в сюжете 2+2.

Отмечается, что от мусора водоем чистят сами жители, но усилий не хватает: ежедневно неизвестные сбрасывают в местные воды очередные порции отходов.

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По их словам, в реке оказываются детские подгузники, бутылки, автомобильные колеса и др. Очистить реку, убеждены жители, своими силами почти нереально.

В то же время экологи объясняют, что пробки из мусора образовались из-за катастрофически низкого уровня воды, что грозит вымиранию реки.

Однако в Украине ответственность за такую порчу водоемов невелика: от 350 гривень штрафа в зависимости от того, кто совершает нарушение – обычный гражданин или предприятие.

Как сообщал УНИАН, в морском порту «Южный» (Одесская обл.) с борта судна «Stavanger» в акваторию Черного моря произошел сброс более 8 тонн пальмового масла.