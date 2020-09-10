Утром 10 сентября побережье Одессы было очищено от потерпевшего крушение почти год назад на пляже «Дельфин» танкера «Делфи».
Всю ночь шла напряженная работа по выводу танкера глубину с дальнейшей буксировкой его в порт Черноморска, где уже готова специальная площадка, пишет сайт Elitexpert.
Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил горожан с сегодняшним событием: «Мы убрали это позорище с пляжа». А также перечислил людей, без которых нынешнее освобождение одесского побережья от груды опасного для экологии Одесского залива металлолома было бы невозможным. «Хочу сказать огромное человеческое спасибо всем тем специалистам, которые в кратчайшие сроки организовали и провели эту сверхсложную, я бы даже сказал нейрохирургическую операцию», — отметил Геннадий Труханов.
Напомним, что ранее затонувшее судно безуспешно пытались поднять несколько раз: работы курировали центральные и областные ведомства. 27 июля, спустя более чем полгода, авария была классифицирована ГСЧС Украины как чрезвычайная ситуация техногенного характера местного уровня. В Одессе был создан городской оперативный штаб, и начаты подготовительные работы.
Сегодняшние работы проводили компания «Бруклин Киев», группа компаний «Трансшип», при содействии городских служб и спасателей. «Я рад, что у нас остались еще специалисты высокого уровня в морской отрасли. Хочу надеяться, что нынешняя ситуация заставит власти серьезно задуматься о подготовке кадров», — подчеркнул мэр Одессы.
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