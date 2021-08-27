В результате соединения органики и хлора в море образовалась токсичная субстанция.

В акваторию одесского пляжа "Аркадия" во время ливня попали канализационные стоки и, вероятно, сброшена вода из бассейнов.

Об этом УНИАН сообщил руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский. По его словам, в "Аркадии" находится аварийный коллектор, через который во время дождя прямо на территорию пляжа – в песок и воду – попадают канализационные стоки.

"Это происходит довольно давно, однако необходимые меры не принимаются. Вчера в Одессе прошел ливень, и на пляж излились отходы жизнедеятельности человека", - рассказал эколог.

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Он добавил, что во время дождей с территории заведений с бассейнами, в частности из расположенного в Аркадии крупного аквапарка, в море часто сливают воду с хлористыми веществами. При попадании этих веществ в морскую воду, насыщенную органикой, образуются хлорорганические соединения, которые при определенной высокой концентрации начинают пениться.

"Эту густую пену увидели люди, и строили догадки на предмет ее происхождения. Скорее всего, это и есть результат соединения хлорки с канализационными сбросами. Вообще, они (хлорорганические соединения – УНИАН) достаточно токсичные. Они летучие и испаряются в течение какого-то времени. Поэтому сейчас от них ничего не осталось", - пояснил Балинский.

В то же время, по его словам, после ливня в Аркадии образовались промоины, которые сейчас заполнены в том числе канализационными стоками. В этих промоинах сегодня купаются дети, на пляже ощущается резкий неприятный запах.

Балинский также поделился в социальных сетях видео, на котором зафиксировал, как на пляже молодые мужчины забрасывают песком лужи, которые, по его словам, вытекли из вышеназванного коллектора.

Как сообщал УНИАН, экологи неоднократно заявляли об аварийном коллекторе на одесском пляже "Аркадия".

Напомним, сегодня в сети появилось видео, снятое в одесской Аркадии. Там после сильного ливня море покрылось странными белыми пятнами. А на пляже ощущается вонь.

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Автор: Лариса Козовая