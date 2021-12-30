По словам специалистов, украинский агросектор не очень знаком с проблемой неэффективного использования воды и методами ее решения.

Эксперты называют агросектор крупнейшим потребителем воды, на его нужды уходит 70% этого ресурса в мире. Поэтому, как отмечают специалисты Всемирного фонда природы в Украине (WWF), очень важно контролировать эффективность и потребление воды именно агропроизводителями.

Об этом говорится в материале "Цензор.НЕТ".

Поэтому нужно постоянно разговаривать с представителями этого сектора, ведь ситуация вокруг потребления воды агробизнесом в перспективе вредит и бизнесу, окружающей среде и гражданам.

Поэтому очень важным является внедрение передовых и эффективных технологий в агросекторе, например, когда полив осуществляется капельным путем целенаправленно под каждое растение.

Читайте такжеЭксперты WWF назвали проблему дефицита пресной воды одной из ключевых в УкраинеНо украинский агросектор не очень знаком с этой проблемой и методами ее решения, отмечают эксперты WWF. Поэтому принципиально важно, чтобы во время водозабора с водного объекта (реки, водохранилища) осуществлялся учет, чтобы понимать реальное количество отобранной воды.

Сейчас в украинском парламенте ждет проект Закона об организации водопользователей и стимулирования гидротехнической мелиорации земель № 5202-д. Этим документом предусмотрено создание организаций водопользователей, и им будут переданы в собственность мелиоративные каналы, что фактически приведет к потере контроля государства и передаче их в частные руки. А это сказывается на качестве и количестве водных ресурсов.

Отмечается, что ряд природоохранных организаций уже выразили свою обеспокоенность по этому законопроекту. Поэтому эксперты надеются, что в таком виде депутаты за него не проголосуют.

Сейчас важно, чтобы важность определенной экологической проблемы ранжировалась для общества, СМИ и экологов не по прибыли, которую можно получить от их решения, а по важности для здоровья украинцев и их выживания как нации.