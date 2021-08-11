Выходом из ситуации может быть введение дополнительной платы со стороны покупателя за одноразовую упаковку товара.

Компания Coca-Cola является основным производителем пластиковых бутылок и жестяных банок, загрязняющих пляжи в Великобритании.

Об этом сообщает The Guardian.

Благотворительная организация Surfers Against Sewage (SAS) провела исследование, в рамках которого около 4 тыс. добровольцев собирали мусор на пляжах.

Во время акции волонтеры прошли порядка 11 тыс. миль (17,7 тыс. км) и собрали упаковки 10 тысяч товарных знаков, которые принадлежат 328 компаниям.

Причем 65% всего собранного мусора приходится лишь на 12 компаний: Coca-Cola, PepsiCo, AB InBev, McDonald's, Mondelez International, Heineken, Tesco, Carlsberg Group, Suntory, Haribo, Mars и Aldi.

Читайте такжеУченые обнаружили возле Антарктиды значительное загрязнение океанической воды пластиком (видео)А чаще всего им встречалась пустая тара Coca-Cola.

В SAS считают выходом из ситуации систему "возврата депозита", которая предполагает дополнительную плату со стороны покупателя за одноразовую упаковку товара. При этом он может получить деньги обратно, если сдаст пустую тару в пункт приема.

В Coca-Cola уже выразили сожаление по этому поводу.

"Вся наша упаковка на 100% пригодна для вторичной переработки. Наша цель — перерабатывать как можно больше, чтобы выпускать упаковки заново", — утверждают в компании.

Автор: Станислав Кожемякин