В спектакле речь пойдет об экологических проблемах планеты.

В Киевском цирке создали представление, в котором не используют ни одного зверя.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Тему для действа тоже выбрали актуальную. В спектакле речь пойдет об экологических проблемах планеты. При этом костюмы и декорации создали из целлофановых пакетов, бутылок и других пластиковых сосудов.

На манеже появятся жонглеры, воздушные гимнасты, силачи и клоуны, но не животные. Их специально к действу не привлекали.

Зато в репертуаре цирка еще остаются традиционные представления с дрессированными зверями.

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Автор: Денис Прядко