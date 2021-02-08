На манеже появятся жонглеры, воздушные гимнасты, силачи и клоуны / фото УНИАН, Виктор Ковальчук
В Киевском цирке создали представление, в котором не используют ни одного зверя.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Тему для действа тоже выбрали актуальную. В спектакле речь пойдет об экологических проблемах планеты. При этом костюмы и декорации создали из целлофановых пакетов, бутылок и других пластиковых сосудов.
На манеже появятся жонглеры, воздушные гимнасты, силачи и клоуны, но не животные. Их специально к действу не привлекали.
Зато в репертуаре цирка еще остаются традиционные представления с дрессированными зверями.
Новости Украины: в Киевском цирке создали представление, в котором не используют зверей
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Животные – друзья, а не еда": в Киеве зоозащитники требовали запретить живодерни в Украине (фоторепортаж)
- В Киеве прошла акция "Хватит мучить животных!" (фоторепортаж)
- Похожие на крупных щенков: в Хмельницком реабилитационном центре родилось трое медвежат (видео)
- Рада приняла закон о ветеринарной медицине и благосостоянии животных
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram