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В Лондоне экоактивисты захватили часть Музея естествознания (фото)

09:37, 23 апреля 2019
Климат
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Иллюстрация / REUTERS

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Как сообщает BBC, почти сто человек лежат на полу в одном из музейных залов.

Таким образом, это уже вторая неделя акций по борьбе с изменениями климата, которые проходят по всему городу.

Иллюстрация / REUTERS

Напомним, в целом, с начала протестных акций полиция Лондона арестовала более 750 активистов движения Extinction Rebellion.

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Теги: #Лондон#климатические изменения#протесты в Лондоне