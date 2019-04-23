В Лондоне экоактивисты захватили часть Музея естествознания (фото)

Таким образом, это уже вторая неделя акций по борьбе с изменениями климата, которые проходят по всему городу.

Активисты экологического движения Extinction Rebellion захватили часть лондонского Музея естествознания.

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Как сообщает BBC, почти сто человек лежат на полу в одном из музейных залов.

Таким образом, это уже вторая неделя акций по борьбе с изменениями климата, которые проходят по всему городу.

Напомним, в целом, с начала протестных акций полиция Лондона арестовала более 750 активистов движения Extinction Rebellion.