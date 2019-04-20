В Лондоне продолжаются климатические протесты: более 700 задержанных

Участники протестов хотят заставить правительство сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2025 году.

Более 700 активистов по борьбе с изменениями климата, блокирующих дороги возле некоторых из самых известных достопримечательностей Лондона, были задержаны за последние шесть дней.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

"Протесты, организованные климатической группой Extinction Rebellion, в течение нескольких дней блокируют дороги в районе таких интересных мест Лондона, как парламентская площадь, мост Ватерлоо, Оксфорд-серкус и Мраморная арка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Extinction Rebellion призвала к ненасильственному гражданскому неповиновению, чтобы заставить британское правительство сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2025 году и остановить глобальный климатический кризис.

"По состоянию на 10 утра в субботу задержаны 718 человек. 28 лицам предъявлены обвинения", - говорится в заявлении Лондонской столичной полиции.

Полиция повторила, что протесты были разрешены только в районе Мраморной арки, но не уточнила, будут ли разгонять другие протестные группы.