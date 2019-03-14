Ученые выяснили, что к 2050 году из-за изменения климата в Австралии не будет зимы

В будущем периода продолжительной зимы попросту не будет на всем континенте, кроме некоторых регионов Тасмании.

Команда ученых и дизайнеров Австралийского национального университета создала модель, которая показала климат австралийских городов в 2050 году.

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Результаты привели к поразительному открытию: через 30 лет зимы в привычном ее понимании в Австралии не будет, передает naked-science.ru. Команда сотрудников Института искусств и дизайна Австралийского национального университета (АНУ) и Института по изменению климата АНУ в своем проекте использовала данные Бюро метеорологии и научной информации для землевладельцев. После того как они собрали всю необходимую информацию, группа исследователей АНУ искала способ представить ее так, чтобы это нашло наибольший отклик у общественности.

«Это означало использование цвета, формы и размера вокруг композиции циферблата, показывающей значения температуры за весь год на одном снимке, что делает его визуально насыщенным и интересным и содержит множество деталей, эмоционально воздействуя на жителей того или иного города», - рассказывает один из авторов исследования Джефф Хинчлифф в опубликованном пресс-релизе.

При подготовке своего проекта команда заметила, чтоих прогнозы не соответствовали нынешним четырем сезонам. Они посмотрели на исторические средние температуры каждого сезона и сравнили их с прогнозируемыми данными. Выяснилось, что в будущем периода продолжительной зимы попросту не будет на всем континенте, кроме некоторых регионов Тасмании. Исследователи полагают, что вместо зимы австралийцы будут переживать весну, осень и более затяжной сезон, который они называют «новым летом». В течение этого нового сезона температура будет стабильно достигать 40 градусов Цельсия. Используя эти данные, люди могут рассмотреть тысячи мест по всей Австралии, чтобы увидеть, как изменится погода в их родном городе к 2050 году.

Это не единственная инициатива, цель которой - представить общественности последствия изменения климата. Не так давно группа исследователей из США презентовала похожий проект, который сравнивает климат городов США в 2080 году с климатом других городов сегодня. Так, отмечается, что в результате ожидаемых изменений жители Вашингтона (округ Колумбия) в плане климата будут чувствовать себя как жители штатов, где протекает река Миссисипи, климат Нью-Йорка будет походить на север Арканзаса, а температура Хьюстона (крупнейший город Техаса) сместится на мексиканскую территорию.

Представляя прогнозы климата способами, к которым общественность может иметь непосредственное отношение, ученые пытаются показать воздействие изменения климата более актуальным и реальным, чтобы побудить человечество к глобальному решению этой проблемы.