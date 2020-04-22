День памяти о катастрофе на ЧАЭС: украинцам покажут спецвыпуск Антона Птушкина и сериал HBO (фото)

"1+1" будет транслировать 5-серийный сериал "Чернобыль", который стал мировой сенсацией.

К Международному дню памяти о чернобыльской катастрофе, 26 апреля, канал «1+1» подготовил спецпрограммирование и покажет два телевизионных проекта об украинской трагедии, которая всколыхнула весь мир.

Читайте также"Абсолютный апокалипсис": последствия пожаров под Чернобылем сняли с дрона (видео)Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В этот день в 11.45 на «1+1» состоится телевизионная премьера эпизода «Больших выпусков с Антоном Птушкиным», посвященного Чернобылю.

В специальном выпуске тревел-документалист впервые покажет зрителю, что в последние годы происходит в Чернобыльской зоне отчуждения. Антон Птушкин совершит поездку в город Припять и заснимет современное его состояние, измерит уровень радиации в разных местах зоны отчуждения и расскажет, действительно ли сегодня безопасно в Чернобыле.

Во время своей поездки Антон Птушкин пообщается с гидами, сталкерами и туристами, проведет зрителя современной экскурсией Чернобылем. Путешественник поделится собственными архивными видео прошлых поездок и сравнит состояние Припяти с жизнью японского города Фукусима, где в 2011 году произошла авария на АЭС.

В специальном выпуске зрителей ждут личные истории людей, которых непосредственно коснулась ужасная трагедия. Среди них - ликвидаторы аварии, их семьи, а также популярные украинские артисты. Кроме того, Антон Птушкин эксклюзивно покажет уникальные кадры и фотографии из самого центра разрушенного энергоблока.

Также 26 апреля в 12.20 канал «1+1» покажет 5-серийный сериал от HBO «Чернобыль», который стал мировой сенсацией и возглавил рейтинг лучших сериалов всех времен IMDb.

Сериал описывает трагические события масштабной катастрофы на Чернобыльской АЭС, рассказывает истории людей, которые ликвидировали последствия взрыва, и показывает, что случилось с теми, кто испытал радиоактивное облучение.

По словам сценариста сериала Крейга Мазина, он проработал все возможные материалы о Чернобыльской катастрофе, чтобы максимально точно передать события 1986 года, посетил ЧАЭС в Припяти и общался с бывшими жителями города. «Я чувствовал огромную ответственность перед народом Украины, - признался Мазин. - Этот сериал призван почтить память каждого, кто пострадал и пожертвовал своей жизнью вследствие Чернобыльской катастрофы».