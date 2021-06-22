На популярном курорте Херсонщины - Лазурном - на Черном море дельфины близко подплыли к отдыхающим, которые стояли в воде недалеко от берега.
Трое туристов заметили, как вдалеке плывет семейство дельфинов, после чего все тут же побежали к ним. Взяв телефоны, они зашли в море по колено и начали снимать на видео, которое обнародовали в Facebook.
Дельфины начали подплывать все ближе и ближе. На опубликованной записи можно заметить, как дельфины приближаются, совершая головокружительные "танцы" на спине.
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Как отмечает одна из девушек, увидевшая это все своими глазами, это было слишком неожиданно и быстро. От таких скоростей было трудно удерживать телефон в руках, но ей удалось. Ее усилия, по итогу, подарили прекрасные кадры вращающегося дельфина в паре метров от неё.
Другие очевидцы добавляют, что млекопитающие даже обрызгалали одежду девушек - так близко дельфины приблизились к отдыхающим.
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