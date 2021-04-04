В случае прорыва резервуара в залив Тампа может вылиться около 3,6 млн кубометров токсичных отходов.

В части американского штата Флорида объявили чрезвычайное положение из-за угрозы прорыва резервуара с химикатами, которые могут попасть в залив Тампа.

Читайте такжеЯдохимикаты и тяжелые металлы: специалисты установили, какую воду потребляет большинство украинцевОб этом сообщил губернатор штата Рон Десантис в Twitter.

«Я объявил чрезвычайное положение в округе Мэнати, чтобы обеспечить выделение ресурсов для необходимого реагирования и восстановления», - пояснил он.

Угроза прорыва резервуара с химикатами: что еще известно

По информации BBC, речь идет об утечке из резервуара с химикатами на территории бывшего фосфатного завода.

В случае образования в резервуаре бреши в залив Тампа может вылиться около 3,6 млн кубометров токсичных отходов. Это приведет к экологической катастрофе.

В округе Манат, где расположен резервуар, отдали распоряжение об эвакуации жителей и сотрудников предприятий, расположенных рядом с ним.

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Автор: Катерина Шварц