Рон де Сантис / фото rubic.us
В части американского штата Флорида объявили чрезвычайное положение из-за угрозы прорыва резервуара с химикатами, которые могут попасть в залив Тампа.
Читайте такжеЯдохимикаты и тяжелые металлы: специалисты установили, какую воду потребляет большинство украинцевОб этом сообщил губернатор штата Рон Десантис в Twitter.
«Я объявил чрезвычайное положение в округе Мэнати, чтобы обеспечить выделение ресурсов для необходимого реагирования и восстановления», - пояснил он.
Угроза прорыва резервуара с химикатами: что еще известно
- По информации BBC, речь идет об утечке из резервуара с химикатами на территории бывшего фосфатного завода.
- В случае образования в резервуаре бреши в залив Тампа может вылиться около 3,6 млн кубометров токсичных отходов. Это приведет к экологической катастрофе.
- В округе Манат, где расположен резервуар, отдали распоряжение об эвакуации жителей и сотрудников предприятий, расположенных рядом с ним.
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