Заведение, где можно приобрести кофе с собой, размещает на одноразовых стаканчиках фотографии собак, которых спасли волонтеры из приюта.

В одной из кофеен Днепра волонтерам помогают найти владельцев для собак.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В одной из кофеен Днепра началась благотворительная акция. Заведение, где можно приобрести кофе с собой, размещает на одноразовых стаканчиках фотографии собак, которых спасли волонтеры из приюта. А теперь ищут им дом. Если возможности взять себе собаку нет - можно поддержать приют гривной.

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На одноразовые стаканчики клеят наклейки с фотографиями собак, краткую информацию о них и номер карты.

"В кофейне говорят, что ее владелец Дмитрий в социальных проектах участие принимает не впервые. Ранее предлагали посетителям бесплатные напитки в обмен на пластиковые отходы. Животным тоже помогают не впервые», - говорится в сюжете.

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Автор: Денис Прядко