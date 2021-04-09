В одной из кофеен Днепра волонтерам помогают найти владельцев для собак.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В одной из кофеен Днепра началась благотворительная акция. Заведение, где можно приобрести кофе с собой, размещает на одноразовых стаканчиках фотографии собак, которых спасли волонтеры из приюта. А теперь ищут им дом. Если возможности взять себе собаку нет - можно поддержать приют гривной.
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На одноразовые стаканчики клеят наклейки с фотографиями собак, краткую информацию о них и номер карты.
"В кофейне говорят, что ее владелец Дмитрий в социальных проектах участие принимает не впервые. Ранее предлагали посетителям бесплатные напитки в обмен на пластиковые отходы. Животным тоже помогают не впервые», - говорится в сюжете.
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