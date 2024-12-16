В 2007 году при аналогичных обстоятельствах было загрязнено 10 км побережья.

В районов Керченского пролива произошла авария двух российских танкеров - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Как заявила в эфире Громадського радио директор Greenpeace Украина Наталья Гозак, в Черное море могло попасть до 8 тысяч тонн нефтепродуктов, но РФ, скорее всего, не будет принимать меры для сохранения фауны и здоровья людей.

Гозак отметила, что из-за оккупации этой территории Россией информация об аварии поступает только из новостей. Сначала сообщали об утечке около 4000 тонн мазута с одного танкера, но эти объемы могут удвоиться, если подтвердится утечка с обоих судов. В частности, из открытых источников известно, что утечка мазута уже началась, но окончательный объем загрязнения пока неизвестен.

"Насколько известно из открытых источников, ситуация остается неопределенной. Известно, что вылив мазута начался, но окончательно не известно, какой именно его объем попал в море. Специалисты говорят, что это будет более понятно через несколько дней, когда ситуация стабилизируется", - сказала она.

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Директор напомнила, что подобный случай произошел в 2007 году, когда другой танкер "Волгонефть" с 3000 тонн нефтепродуктов потерпел разрушение в Керченском проливе из-за шторма.

Сейчас, по словам Гозак, шторм, который продолжается в регионе, только усложняет ситуацию. Нефтепродукты перемешиваются в воде, образуя меньшие очаги, и, вероятно, будут двигаться не сплошной массой. Часть загрязняющих веществ может попасть на побережье, как это произошло в 2007 году, когда около 10 км побережья вдоль пролива было загрязнено мазутом. Часть нефтепродуктов опустилась на дно, нанеся вред морским организмам. Тогда также погибли, пострадали десятки тысяч птиц, ущерб понесли и люди.

Представитель организации добавила, что штормовая погода пока делает невозможным проведение работ по очистке побережья и локализации нефтепродуктов на поверхности воды. В то же время Гозак подчеркнула, что Россия, как страна-оккупант, вероятно, не будет принимать никаких мер для ликвидации последствий аварии. Учитывая, что оккупационная власть не учитывает человеческие жизни, ожидать надлежащего отношения к окружающей среде не приходится. Однако такие действия являются критически важными для сохранения экосистемы. Гозак подчеркнула:

"Мы не надеемся, что будут предпринимать какие-то действия для ликвидации последствий аварии. Хотя они необходимы для сохранения фауны и людей в регионе".

По ее словам, в этот период года течения и ветры преимущественно направлены из Черного моря в Азовское, что указывает на вероятное продвижение загрязнения в северо-восточном направлении.

Авария танкеров РФ в Керченском проливе

Как сообщал УНИАН, 15 декабря вблизи Керченского пролива затонули два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Суда разломало пополам, они транспортировали нефтепродукты, в частности мазут, который начал вытекать в море.

Руководитель общественной организации "Зеленый лист", эколог Владислав Балинский считает, что последствия этой аварии будут катастрофическими и будут ощущаться десятилетиями. По его словам, в море, вероятно, попало 8,6 тысячи тонн нефтепродуктов. Сейчас температура воды - 7-10 градусов по Цельсию, а это означает, что большая часть мазута окажется в виде сгустков на дне. Этот мазут собрать уже невозможно - сгустки будут ограниченно перемещаться морскими течениями и с повышением температуры периодически всплывать в виде радужной жирной пленки, отравляя все живое вокруг.

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