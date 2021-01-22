Причиной гибели взрослых журавлей стало отравление химикатами от агропредприятий.

В заповеднике "Аскания-Нова" на Херсонщине могут погибнуть все молодые серые журавли из-за случаев массовых отравлений.

Об этом сообщила глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая на странице в Facebook.

"Там произошла массовая гибель краснокнижных серых журавлей, которые не улетели в теплые края. Количество умерших птиц увеличивается, ведь птицы умирают не сразу, а через несколько дней в муках. Кроме того, по словам специалистов, скорее всего погибнет весь молодняк, который остался без лидеров журавлиной стаи", - говорится в сообщении.

По ее словам, причиной гибели журавлей стало отравление химикатами от агропредприятий. Специалисты Госпродпотребслужбы нашли во внутренних органах и мышцах птиц фосфид цинка, нитратов, нитритов, натрия хлористого, в пределах предельно допустимых концентраций.

"Есть две версии. Первая - это последствия борьбы с грызунами на полях. Вторая - это безответственный подход к утилизации протравленного зерна. Его могли просто выбросить на поле", - отметила Магалецкая.

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По ее словам, сейчас в заповеднике ведется расследование и устанавливаются все причастные к преступлению.

"Случаев массовых отравлений много, нарушений правил обращения с химикатами - еще больше. Не все они такие громкие, как ситуация в Аскании-Новой", - написала Магалецкая.

Отравление краснокнижных журавлей в "Аскании-Новой"

На Херсонщине полиция расследует факт вымирание краснокнижных журавлей в заповеднике "Аскания-Нова". В течение недели там умерло около 185 серых птиц.

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" имени Ф. Э. Фальц-Фейна - это природоохранное научно-исследовательское учреждение, которое обеспечивает сохранение крупнейшего в Европе участка типчаково-ковыльной степи.

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Автор: Александр Топчий