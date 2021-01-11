В Херсонской области полиция расследует факт вымирания краснокнижных журавлей в заповеднике «Аскания-Нова».
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Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, в ходе мониторинга социальных сетей правоохранителями был выявлен факт вымирания краснокнижных журавлей в заповеднике «Аскания-Нова».
Отмечается, что на месте происшествия следователи Чаплинского отделения полиции установили все обстоятельства происшествия и начали досудебное расследование.
«По словам директора заповедника, в течение недели вымерло около 185 серых журавлей, которые занесены в Красную книгу Украины. Одной из версий следователей является то, что журавли могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое посеяно фермерами на окружающих полях для борьбы с грызунами», - говорится в сообщении.
В настоящее время лабораторным путем устанавливаются причины гибели птиц. На месте происшествия работают сотрудники полиции, Госпродпотребслужбы и экологической инспекции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.
Полиция устанавливает круг лиц, причастных к вымиранию птиц. Также устанавливаются убытки, причиненные государству. Досудебное расследование продолжается.
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