В течение недели вымерли около 185 серых журавлей, которые занесены в Красную книгу Украины.

В Херсонской области полиция расследует факт вымирания краснокнижных журавлей в заповеднике «Аскания-Нова».

Читайте такжеВ Австралии нашли карликовых поссумов, которые считались вымершими (фото)

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, в ходе мониторинга социальных сетей правоохранителями был выявлен факт вымирания краснокнижных журавлей в заповеднике «Аскания-Нова».

Отмечается, что на месте происшествия следователи Чаплинского отделения полиции установили все обстоятельства происшествия и начали досудебное расследование.

«По словам директора заповедника, в течение недели вымерло около 185 серых журавлей, которые занесены в Красную книгу Украины. Одной из версий следователей является то, что журавли могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое посеяно фермерами на окружающих полях для борьбы с грызунами», - говорится в сообщении.

В настоящее время лабораторным путем устанавливаются причины гибели птиц. На месте происшествия работают сотрудники полиции, Госпродпотребслужбы и экологической инспекции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает круг лиц, причастных к вымиранию птиц. Также устанавливаются убытки, причиненные государству. Досудебное расследование продолжается.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская