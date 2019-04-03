Во время проведения акции «Час Земли» в Киеве сэкономили электричества для 6 тысяч квартир

В течение одного часа потребление электроэнергии в городе снизилось на 40 мегаватт.

30 марта в Киеве состоялась акция «Час Земли».

В течение одного часа потребление электроэнергии в городе снизилось на 40 мегаватт, сообщают в «Киевтеплоэнерго».

40 мегаватт – это электроэнергия, которую в течение часа могут потреблять 6 000 квартир, пять населенных районов Киева, или это мощность одной солнечной электростанции, отметили в предприятии.

Читайте такжеВремя Земли 2019: почему в Украине будут выключать свет за день до выборов (видео)

В городе на 60 минут свет выключили в Киевском городском совете, Министерстве иностранных дел, на монументе «Родина-мать», колокольне Киево-Печерской лавры, а также Михайловского монастыря и Софийского собора.

Акцию «Час Земли» инициировал Всемирный фонд природы WWF. В городах по всему миру выключают лишнее освещение зданий и памятников. Акцию проводят ежегодно, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам планеты.