Норвежская компания объявила о строительстве в Украине ветряной электростанции

Строительство планируется начать в Запорожской области.

Норвежская компания NBT планирует в течение шести-девяти месяцев начать строительство нового ветрового энергетического комплекса в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе Национального инвестиционного совета со ссылкой на генерального директора NBT Юара Викена.

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В ходе заседания Национального инвестсовета в Давосе (Швейцария) Викен сообщил, что NBT имеет достаточный потенциал для строительства дополнительных 700-800 МВт ветровых мощностей в Украине. Строительство предварительно планируется начать в Запорожской области в следующие шесть-девять месяцев. В компании уточнили, что сейчас с помощью партнеров осуществляют оценку подрядчиков и поставщиков ветровых турбин, которые будут задействованы в проекте.

"Мы очень рады возможности инвестировать в мощные ветроэлектростанции, которые будут обеспечивать стабильный рост Украина в будущем. Ветроэлектростанция "Сиваш" мощностью 250 МВт - это только начало, ведь в течение следующих двух-трех лет мы планируем новые существенные инвестиции в ряд ветроэнергетических проектов в Украине. В связи с улучшением бизнес-климата в Украине и успешностью этого проекта благодаря привлечению международного проектного финансирования, мы ожидаем, что частные коммерческие инвесторы и международные финансовые учреждения увидят преимущества финансирования в Украине. Кроме того, мы имеем потенциальный интерес к "зеленым облигациям" как инструментам привлечения средств для следующих проектов ВЭС NBT в Украине. Мы рады сотрудничать с правительством Украины и нашими стратегическими партнерами с целью увеличения инвестиций в ветроэнергетику", - цитирует пресс-служба Юара Викена.

Как сообщал УНИАН, в августе 2018 года Норвежская компания NBT купила компанию "Сивашэнергопром" (Херсонская область), обслуживающую Сивашскую ветроэлектростанцию (ВЭС), и сообщила о намерении построить на территориях, арендуемых данной компанией, ВЭС мощностью 250-330 МВт в Херсонской области.

23 января в Давосе состоялось подписание соглашения между норвежской компанией NBT, французской Total Eren и Европейским банком реконструкции и развития по проекту "Сиваш".

Пакет документов предусматривает финансирование на 150 млн евро строительства крупнейшей ветровой электростанции в Украине и одной из крупнейших ветроэлектростанций Европы общей стоимостью около 400 млн евро.

Справка УНИАН. Национальный инвестиционный совет является консультативно-совещательным органом при президенте Украины, в который входят представители украинского правительства и более 20 крупных международных компаний. Председателем Национального инвестиционного совета является президент Украины. Первое заседание совета состоялось в Киеве 25 мая 2018 года, второе - в Давосе (Швейцария) 23 января 2019.

NBT разрабатывает ветряные электростанции на развивающихся рынках. Компания имеет офисы в Осло (Норвегия), Лимассоле (Кипр), Пекине (Китай), Сингапуре, Киеве (Украина) и Карачи (Пакистан). Корпоративное управление и администрирование находятся в Осло. NBT владеет 49% ВЭС Linxi мощностью 100 МВт и 33% ВЭС Baicheng мощностью 49,5 МВт (обе находятся в Китае).