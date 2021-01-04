Высота отколовшейся части составляет примерно 20 м, а ширина - 5 м.

В Антарктиде откололся край льда от ледника Woozle Hill / фото facebook.com/AntarcticCenter

В Антарктиде вблизи украинской станции «Академик Вернадский» откололся край льда от ледника Woozle Hill.

Об этом сообщается на странице Национального антарктического научного центра в социальной сети Facebook.

«Немного о грустном: на острове Галиндез, где расположена наша станция, от ледника Woozle Hill откололся край льда», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом районе скол такого масштаба произошел впервые. В частности, высота отколовшегося льда составляет примерно 20 м, а ширина - 5 м. Как отмечается, трещина в месте скола была уже давно, поэтому украинские ученые постоянно наблюдали за ледником.

«Изучение природного льда в Антарктиде - одно из постоянных направлений исследований украинских полярников. Ученые наблюдают за тем, как меняются ледники: тают или наоборот прирастают, с какой скоростью это происходит, как образуются трещины, куда движется лед и тому подобное. Эти исследования важны, ведь ледники, как и, например, пингвины или луговик, «рассказывают» об изменениях климата во всем мире», - отмечают в научном центре.

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Автор: Виталий Саенко