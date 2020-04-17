В ГСЧС рассказали, почему в Киеве ухудшилось качество воздуха (видео)

Воздух в украинской столице признали самым грязным в мире, а власть призвала киевлян не покидать дома.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, почему в Киеве стал грязнее воздух.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в течение дня 16 апреля на территории Киевской области зафиксированы случаи возгорания травяного настила и лесной подстилки, в частности в Вышгородском, Иванковском районах, на территории Ирпенской зоны и города Киева.

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"Также на территории города Киева и Киевской области наблюдались неединичные случаи сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств. Кроме того, на территории Житомирской области продолжается тушение нескольких очагов возгорания травяного настила. Вместе с тем сообщаем, что в течение дня ветер был западного направления, а на вечер сменился на северо-западный. Учитывая вышеизложенное и с учетом условий передвижения воздушных масс и атмосферного давления образовались благоприятные условия для распространения продуктов горения в воздухе на территории города Киева", - говорится в сообщении.

Спасатели убеждают, что химической и радиологической угрозы такое явление не несет. "Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений", - добавили в ГСЧС.

Некоторые жители столицы выкладывают в Facebook видео, демонстрируя, что происходит ночью на улицах города.

Как сообщал УНИАН, вечером 16 апреля Киев возглавил рейтинг городов мира с самым грязным воздухом, составленный компанией IQAir. До этого в КГГА призвали жителей столицы не выходить из дома и закрыть окна из-за обнаружения в воздухе продуктов горения. Их причиной стали пожары в Чернобыльской зоне и окружающих регионах, а также северо-западный ветер.