Концентрация радиоактивного химэлемента в воздухе Киева не превышает нормы безопасности

Специалисты Центра провели ряд прогнозных оценок распространения потенциально загрязненного облака после пожара в Чернобыльской зоне.

Концентрация радиоцезия в воздухе в северо-западной части Киева после пожара в Чернобыльской зоне, который начался 4 апреля, не превысит нормы безопасности, говорится в сообщении Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности Украины (ГНТЦ ЯРБ).

«По прогнозным расчетам потенциальной концентрации Cs-137 (радиоцезий – УНИАН) в приземном слое атмосферного воздуха северо-западной части города Киева максимальные значения могут достичь 1,0-2,0 мБк в куб. м в период с 13:00 до 15:00 8 апреля 2020 года. При этом Нормами радиационной безопасности Украины НРБУ-97 допустимая концентрация Cs-137 (PC inhal В) установлена на уровне 800 мБк в куб. м», - сказано в сообщении.

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Отмечается, что специалисты ГНТЦ ЯРБ провели ряд прогнозных оценок распространения потенциально загрязненного облака из зоны возгорания в Зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения в Чернобыльской зоне.

Исходные данные прогноза изложены на официальных сайтах Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) и Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) по состоянию на 10:00 8 апреля. Для моделирования использовалась система поддержки принятия решений RODOS.

«По глобальным данным метеорологического прогноза GFS NOAA (США), в течение дня 8 апреля направление ветра по Киевской области имеет переменчивый характер», - сообщила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, тогда огнем было охвачено 20 га. 7 апреля площадь пожара увеличилась до 35 га.