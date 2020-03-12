В Киеве хотят запретить фотографироваться с животными за деньги
В Киевском городском совете представили проект, который предусматривает ограничения на видео - и фотоуслуги с использованием животных в столице.
Соответствующий проект решения опубликовали на сайте Киевсовета.
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К проекту привлекли обращение трех общественных организаций, которые отмечают, что животные очень страдают, а фотографы содержат их в ужасных условиях. В то же время налоги за такую деятельность в городской бюджет, скорее всего, не поступают.
За подобные вещи предлагают штрафовать. Так, в проекте просят Национальную полицию усилить контроль и административную ответственность за подобные вещи.
Контролировать выполнение решения будет постоянная комиссия горсовета по вопросам экологической политики.
Напомним, в сентябре 2019-го суд запретил в одесском цирке эксплуатировать животных, что стало первым подобным случаем в Украине.