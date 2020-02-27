Детеныш редкого вида обезьян появился на свет в зоопарке Праги (видео)

Малыш восточного колобуса пока что белого цвета, но вскоре на его меху появятся темные полосы.

В пражском зоопарке родилась обезьянка редкого вида – восточный колобус.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Малыш весит менее полкило и пока что полностью белого цвета. Уже впоследствии на его меху появятся темные полосы.

Обезьянка не отпускает маму. Остальные обезьяны в вольере тоже заботятся о малом. В дикой природе эти животные могут жить группами и вместе воспитывать малышей.

Имя для нового обитателя зверинца еще не придумали.

Как сообщал УНИАН, в американском зоопарке впервые в мире благодаря искусственному оплодотворению родились два гепарда.