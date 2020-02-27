Детеныш редкого вида обезьян появился на свет в зоопарке Праги (видео)
12:32, 27 февраля 2020Экология
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Малыш восточного колобуса пока что белого цвета, но вскоре на его меху появятся темные полосы.
Белоснежный малыш восточного коламбуса / скриншот
В пражском зоопарке родилась обезьянка редкого вида – восточный колобус.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Малыш весит менее полкило и пока что полностью белого цвета. Уже впоследствии на его меху появятся темные полосы.
Обезьянка не отпускает маму. Остальные обезьяны в вольере тоже заботятся о малом. В дикой природе эти животные могут жить группами и вместе воспитывать малышей.
Имя для нового обитателя зверинца еще не придумали.
Обезьянка редкого вида родилась в зоопарке Праги
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