В американском зоопарке впервые в мире благодаря искусственному оплодотворению родились два гепарда (видео)

В зоопарке уже заявляют, что таким образом можно возродить популяцию этих редких животных.

Хищные, пятнистые и очень забавные. Американский зоопарк в Огайо радуется пополнению в семье гепардов.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, пушистых младенцев двое - это мальчик и девочка. Они - первые гепарды в мире, которые родились благодаря искусственному оплодотворению.

Мать - гепардиха по имени Изабель - им не родная. Ей пересадили яйцеклетки других животных, однако с материнским инстинктом у нее все в порядке.

В зоопарке уже заявляют о надежде на возрождение популяции редких хищников.

Ранее УНИАН сообщал, что Индия попытается вернуть гепардов через 70 лет после их уничтожения. Животных завезут в страну на экспериментальной основе в "тщательно выбранное место".