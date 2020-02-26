В американском зоопарке впервые в мире благодаря искусственному оплодотворению родились два гепарда (видео)
10:18, 26 февраля 2020Экология
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В зоопарке уже заявляют, что таким образом можно возродить популяцию этих редких животных.
В зоопарке Огайо впервые в мире родились благодаря искусственному оплодотворению двое гепардов
Хищные, пятнистые и очень забавные. Американский зоопарк в Огайо радуется пополнению в семье гепардов.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, пушистых младенцев двое - это мальчик и девочка. Они - первые гепарды в мире, которые родились благодаря искусственному оплодотворению.
Мать - гепардиха по имени Изабель - им не родная. Ей пересадили яйцеклетки других животных, однако с материнским инстинктом у нее все в порядке.
В зоопарке уже заявляют о надежде на возрождение популяции редких хищников.
Ранее УНИАН сообщал, что Индия попытается вернуть гепардов через 70 лет после их уничтожения. Животных завезут в страну на экспериментальной основе в "тщательно выбранное место".
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