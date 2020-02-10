Ботсвана продала охотничьи лицензии на слонов по $43 тысяч за каждую особь

Власти Ботсваны намерены выдать в текущем году лицензии на отстрел 272 слонов.

Правительство Ботсваны продало первую партию охотничьих лицензий, позволяющих отстреливать местных слонов.

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Как сообщает kommersant со ссылкой на BBC, в общей сложности было продано шесть лицензий, каждая из которых позволяет убить десять особей, но только на «контролируемых охотничьих территориях». Стоимость лицензии на убийство каждого слона составила $43 тыс.

Ботсвана стала одной из пяти африканских стран, которые отменили в середине прошлого года запрет на охоту на слонов и торговлю слоновой костью. Власти Ботсваны, Зимбабве, Замбии, Намибии и Анголы пытаются таким образом скорректировать резко возросшую популяцию слонов, которые начали конкурировать с людьми за территорию и природные ресурсы. Так, в Ботсване численность этих животных выросла с 55 тыс. в 1991 году до нынешних 130 тыс. Всего в Африке сейчас обитают около 350 тыс. слонов.

Власти Ботсваны намерены выдать в текущем году лицензии на отстрел 272 слонов. Еще 500 особей разрешат отстрелить власти Зимбабве, где численность слонов составляет около 60 тыс. Намибия выдала охотничьи лицензии на 90 слонов. Отметим, что победители торгов затем перепродают лицензии непосредственно охотникам, а стоимость убийства одного слона в итоге может достигать $120 тыс.