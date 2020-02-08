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В Уганде нашли четырех убитых током редких горилл

19:31, 08 февраля 2020
Экология
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Иллюстрация \ REUTERS

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Среди убитых горилл маленький самец и три взрослые самки, одна из них была беременна. Они были членами группы Хирва, состоящей из 17 горилл, передает ВВС.

Эта группа в 2019 году пересекла границу и перебралась из Руанды в Уганду и проживала в угандийском национальном парке Мгахинга. Оставшиеся члены группы живы и хорошо питаются.

Всего у этого вида осталось чуть больше тысячи представителей, что считается очень мало. Их популяция ограничена в территории и может проживать только в Демократической Республике Конго, Руанде и Уганде.

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