В Уганде нашли четырех убитых током редких горилл
19:31, 08 февраля 2020Экология
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Среди них - малыш и три самки, одна из них была беременна.
Иллюстрация \ REUTERS
В Уганде нашли тела четырех редких горных горилл, которые погибли от поражения электрическом током.
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Среди убитых горилл маленький самец и три взрослые самки, одна из них была беременна. Они были членами группы Хирва, состоящей из 17 горилл, передает ВВС.
Эта группа в 2019 году пересекла границу и перебралась из Руанды в Уганду и проживала в угандийском национальном парке Мгахинга. Оставшиеся члены группы живы и хорошо питаются.
Всего у этого вида осталось чуть больше тысячи представителей, что считается очень мало. Их популяция ограничена в территории и может проживать только в Демократической Республике Конго, Руанде и Уганде.
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