В Уганде нашли четырех убитых током редких горилл

Среди них - малыш и три самки, одна из них была беременна.

В Уганде нашли тела четырех редких горных горилл, которые погибли от поражения электрическом током.

Читайте такжеВ США хирурги впервые удалили катаракту горилле (фото)

Среди убитых горилл маленький самец и три взрослые самки, одна из них была беременна. Они были членами группы Хирва, состоящей из 17 горилл, передает ВВС.

Эта группа в 2019 году пересекла границу и перебралась из Руанды в Уганду и проживала в угандийском национальном парке Мгахинга. Оставшиеся члены группы живы и хорошо питаются.

Всего у этого вида осталось чуть больше тысячи представителей, что считается очень мало. Их популяция ограничена в территории и может проживать только в Демократической Республике Конго, Руанде и Уганде.