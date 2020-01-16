Активные и игривые: в Мариупольском зоопарке показали малышей леопарда (видео)

При рождении каждый из малышей весил меньше, чем килограмм.

Пополнение леопардов в Мариупольском зоопарке появилось полтора месяца назад, а сейчас их впервые показали публике.

Читайте такжеВ одесском зоопарке из-за теплой зимы часть животных находятся в открытых вольерах (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что двух малышей леопарда оберегали в зверинце, чтобы те достаточно подросли для выхода на общественность. При рождении каждый из малышей весил меньше, чем килограмм, но они уже удвоили свой вес. Маленькие леопарды имеют хороший аппетит, охотно пьют молоко и пробуют мясо.

Имена для малышей в зоопарке еще не придумали. Но радуются, что животные активные и игривые.

«Мальчики у нас очень активные с хорошим аппетитом. Шустрые такие, вот на месте мы не сидим», – рассказала кипер Наталья Луценко.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве мужчина выгуливал леопарда на поводке.