Восемь на одного: отважный жираф в одиночку дал отпор стае львиц (видео)
12:09, 15 января 2020Экология
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Чтобы отогнать их, ему приходилось отчаянно брыкаться.
Львицы одна за другой по несколько минут донимали жирафа / скриншот
В южноафриканском национальном парке Крюгера жираф копытами отбился от нападения львицы.
Туристы сняли нападение, видео опубликовали на канале Kruger Sightings в YouTube.
По словам автора видео, жирафа окружали восемь львиц. Чтобы отогнать их, ему приходилось отчаянно брыкаться.
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"Львицы одна за другой по несколько минут атаковали жирафа, пугая и утомляя его. Когда очередь подходила к концу, они на время ложились, чтобы отдышаться, а потом все начиналось заново", - рассказывает он.
Туристы не знают, чем закончилось нападение.
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