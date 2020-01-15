Восемь на одного: отважный жираф в одиночку дал отпор стае львиц (видео)

Чтобы отогнать их, ему приходилось отчаянно брыкаться.

В южноафриканском национальном парке Крюгера жираф копытами отбился от нападения львицы.

Туристы сняли нападение, видео опубликовали на канале Kruger Sightings в YouTube.

По словам автора видео, жирафа окружали восемь львиц. Чтобы отогнать их, ему приходилось отчаянно брыкаться.

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"Львицы одна за другой по несколько минут атаковали жирафа, пугая и утомляя его. Когда очередь подходила к концу, они на время ложились, чтобы отдышаться, а потом все начиналось заново", - рассказывает он.

Туристы не знают, чем закончилось нападение.