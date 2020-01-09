Найдены мешки с зарезанными собаками: на Сумщине разыскивают живодера

В Шостке на свалке обнаружили несколько мешков с телами зарезанных собак.

В городе Шостка Сумской области полиция разыскивает живодера, который выбросил на свалку несколько мешков с телами зарезанных собак и убил котов в разных районах города.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Сумской области, когда в полицию поступила информация об обнаружении в одном из мусорных площадок мешков с мертвыми животными, по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.

«Правоохранители осмотрели место происшествия и выяснили, что в двух из четырех мешках находятся тела собак. На каждом из них по одному ножевому ранению, что, очевидно, и стало причиной смерти животных», – отмечается в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УК Украины, в рамках которого назначен ряд экспертных исследований и ведутся следственные действия.

«Мы наладили коммуникацию и сейчас сотрудничаем с волонтерами одного из местных обществ защиты животных. Призываем неравнодушных граждан сообщать в полицию на спецлинию «102» любую информацию, которая поможет в розыске злоумышленника, чтобы привлечь его к ответственности и не допустить подобного в дальнейшем», – отметил временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции Сергей Каверсун.

Кроме этого, в полиции Шостки ведется следствие еще по нескольким фактам обнаружения погибших котов: мертвые животные в разных районах города были найдены окровавленными, их тела носили явные признаки насильственной смерти. По данным случаям открыто еще одно уголовное производство, в рамках которого назначены экспертные исследования и ведутся поиски злоумышленника.