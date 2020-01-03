Полиция открыла уголовное производство из-за обмеления Шацких озер

Ход расследования находится на особом контроле руководства прокуратуры Волыни.

Правоохранители расследуют факты злоупотребления служебным положением должностными лицами органов государственной власти Волыни в интересах третьих лиц, которые могли привести к резкому падению уровня воды в Шацких озерах, в том числе одном из крупнейших озер Украины – Свитязе.

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Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Волынской области, должностные лица Госэкоинспекции, вопреки требованиям Закона Украины "Об оценке воздействия на окружающую среду", не осуществили оценки влияния, которое совершает на состояние озер незаконная деятельность субъектов хозяйствования.

Одно из таких предприятий построило неподалеку искусственные водные объекты на арендованной территории площадью 230 га без соответствующих на это документов и осуществляет с них водозабор для полива саженцев голубики на площади свыше 150 га.

При этом Государственная экологическая инспекция в Волынской области также не подала иск в суд для пресечения противоправной деятельности предприятия.

Следовательно, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о факте злоупотребления должностными лицами Госэкоинспекции служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (уголовное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 364 УК Украины).

В уголовном производстве продолжается досудебное расследование, в ходе которого будет дана правовая оценка также действиям других органов власти и субъектов хозяйствования.

Ход расследования находится на особом контроле руководства прокуратуры Волыни.