Трусы и перчатки: в Таиланде в желудке мертвого оленя нашли семь килограммов мусора

Погибшему оленю было 10 лет, и он питался мусором на протяжении многих лет.

В желудке погибшего самца дикого оленя на севере Таиланда было найдено семь килограммов мусора.

Об это сообщает BBC.

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В частности, в желудке оленя были обнаружены резиновые перчатки, полиэтиленовые пакеты, кусок пластмассовой веревки, мужские трусы, маленькое полотенце и быстрорастворимая лапша. По словам представителя Национального парка Кун Сатан, расположенного в провинции На Нои на севере Таиланда, погибшему оленю было 10 лет, и он питался мусором на протяжении многих лет.

По предварительным данным вскрытия, куски пластика заблокировали пищеварительный тракт оленя.

"Когда вы гуляете в заповеднике, забирайте мусор с собой, имейте совесть", - прокомментировал один пользователь в Facebook.

Как рассказал Би-би-си директор национального парка Кун Сатан Криангсак Таномпун, сейчас разрабатывается трехступенчатый план по уборке мусора в заповедниках силами местного населения.

Как сообщал УНИАН, ежегодно из-за пластикового мусора погибают миллионы морских, пресноводных и наземных птиц, которые заглатывают частицы пластика или запутываются в пластиковых сетках - и то, и другое вызывает мучительную смерть.