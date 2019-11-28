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Самую большую в истории стаю морских черепах сняли на видео

05:06, 28 ноября 2019
Экология
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Стая из сотни тысяч оливковых морских черепах / скриншот видео

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на National Geographic.

Ученая рассказала, что это явление можно наблюдать ежегодно. Черепахи в течение нескольких дней собираются в океане перед тем, как отложить яйца на пляже.

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«Я сразу поняла, что происходит что-то особенное. Я до сих пор в шоке от того, что увидела. На видео они похожи на бамперы от автомобилей», — сказала биолог.

Ванесса Бези отмечает, что решила опубликовать видео, ведь оливковым черепахам угрожают туристы, которых становится все больше на пляжах, где черепахи откладывают яйца.

Национальный заповедник дикой природы Коста-Рики — одно из немногих мест в мире, где до сих пор можно встретить такие большие стаи оливковых черепах.

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Теги: #черепахи