цей матеріал доступний українською

В Словакии полицейский отнес в лес заблудившегося в городе олененка (видео)

10:36, 27 ноября 2019
Экология
37 0
Олененок бродил между домов / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Кении зебра отбилась от львицы, дав ей пощечину копытами (фото, видео)

Случай произошел в словацком городе Свидник. Олененок бродил между домов, местные пытались направить и жестами указать испуганному зверьку дорогу к лесу. Однако малыш был слишком растерян, поэтому ни на что не реагировал.

Решительнее в данной ситуации решил действовать полицейский. Он схватил олененка на руки и донес его к дубраве.

Вероятнее всего, в городе малыш оказался из-за стресса, именно в лесу его могли преследовать, например, охотники или хищники и, убегая от них олененок заблудился.

Как сообщал УНИАН, в Австралии женщина спасла коалу из пожара, рискуя собственной жизнью. Животное сильно обгорело и нуждалось в деликатном обращении. Видео спасения, на котором австралийка Тони Догерти использует свою рубашку, чтобы обернуть коалу, облетело весь мир. Однако коалу не удалось спасти, она умерла.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #олень#Словакия