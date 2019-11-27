В Словакии полицейский отнес в лес заблудившегося в городе олененка (видео)

Сотрудник полиции схватил олененка на руки и донес его к дубраве.

В Словакии полицейский отнес в лес олененка, который заблудился в городе среди домов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Случай произошел в словацком городе Свидник. Олененок бродил между домов, местные пытались направить и жестами указать испуганному зверьку дорогу к лесу. Однако малыш был слишком растерян, поэтому ни на что не реагировал.

Решительнее в данной ситуации решил действовать полицейский. Он схватил олененка на руки и донес его к дубраве.

Вероятнее всего, в городе малыш оказался из-за стресса, именно в лесу его могли преследовать, например, охотники или хищники и, убегая от них олененок заблудился.

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