Растут и крепчают: в Берлинском зоопарке показали знаменитых пандочек-близнецов (фоторепортаж, видео)
15:27, 22 ноября 2019Экология
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Родились они еще 31 августа и почти два месяца находились в инкубаторе.
В Берлинском зоопарке показали новые фото знаменитых пандочек-близнецов.
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Родились они еще 31 августа, и почти два месяца находились в инкубаторе - набирались сил и веса. Когда же ветеринары убедились, что малышня вполне здорова и ей ничего не угрожает, то выпустили их вместе с мамой в просторный вольер.
Большая панда - редкий вид. Еще недавно был под угрозой вымирания. Сейчас в мире в дикой среде насчитывают менее двух тысяч особей.
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