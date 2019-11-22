Растут и крепчают: в Берлинском зоопарке показали знаменитых пандочек-близнецов (фоторепортаж, видео)

Родились они еще 31 августа и почти два месяца находились в инкубаторе.

В Берлинском зоопарке показали новые фото знаменитых пандочек-близнецов.

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Родились они еще 31 августа, и почти два месяца находились в инкубаторе - набирались сил и веса. Когда же ветеринары убедились, что малышня вполне здорова и ей ничего не угрожает, то выпустили их вместе с мамой в просторный вольер.

Большая панда - редкий вид. Еще недавно был под угрозой вымирания. Сейчас в мире в дикой среде насчитывают менее двух тысяч особей.