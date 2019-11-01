Словакия запретила эксплуатацию диких животных в цирке

Спасибо за сотни протестов, тысячи розданных листовок и 54 057 подписей под петицией, поблагодарили зоозащитники.

В Словакии вступил в силу запрет использовать диких животных в цирках.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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В цирке, в частности, с 1 ноября не будут выступать приматы, слоны, бегемоты, носороги, дельфины и жирафы. Исключение – собаки, кошки и хорьки.

Решение словацкого правительства положительно восприняли в организации Animal Freedom: "Спасибо за сотни протестов, тысячи розданных листовок и 54 057 подписей под петицией. Запрет на животных в цирках – это наш общий успех".

Контролировать соблюдение цирками законодательства будут ветеринарные инспекторы.

Нарушение этого запрета влечет за собой штраф в размере до 20 000 евро.

Как сообщал УНИАН, тигры, медведи, львы, обезьяны, слоны и другие животные страдают за решеткой в тесных цирковых клетках. Цирк лишает животных достоинства, характера, природной красоты и превращает их в испуганных созданий со сломанной психикой.

Цивилизованный мир постепенно отказывается от выступлений живых животных в цирках.